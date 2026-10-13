Bartın'da bisikletli 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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Bartın'da bisikletli 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, hayati tehlikesi sürüyor

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Bartın\'da bisikletli 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, hayati tehlikesi sürüyor
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Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın'da bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa, otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Çaydüzü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki A.D.'ye, şehir merkezine seyir eden S.A. (33) idaresindeki 74 BV 382 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulduğu otomobilin ön kaputunda yaklaşık 7 metre ileriye giden A.D., aracın durmasıyla kaputtan beton yola düştü. Kazada yaralanan A.D., olay yerine çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ve sonrasındaki panik kameraya yansıdı

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 6 yaşındaki A.D.'nin bisikleti ile yaya geçidinden koşarak karşıya geçmeye çalışması ve yolun son kısmında ise hızla gelen otomobilin çarpması yer aldı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kaputuna fırlayan A.D., yaklaşık 7 metre sonra durabilen otomobilin kaputundan beton yola düştü. A.D.'nin orta refüjde bekleyen arkadaşı ise kaza sonrası korkuyla arkadaşının yanına gelerek, ayağa kaldırmaya çalıştı. Kaza yapan araçtan koşarak inen bir kadının uyarısı ile yerde yatan arkadaşından uzaklaşan çocuk, gördüğü manzara karşısında büyük şok ve panik yaşadı. Ellerini kafasının etrafında birleştirerek bir süre bekleyen A.D.'nin arkadaşı, bir süre sonra ise koşarak olay yerinden ayrıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların da olay yerine koşmaları ve yaşanan panik de kameralara yansıdı.

Öte yandan, kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaralanan çocuğun ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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