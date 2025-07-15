Bartın'da Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Bartın'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan Fati Arslan hayatını kaybetti.

Orduyeri Mahallesi'nde yaşanan olayda, E.A., boşandığı karısı Fati Asan (46) ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. E.A., evde bulunan üvey kızı 27 yaşındaki Ebru Emeksizoğlu'nun da tartışmaya girmesi üzerine ise, 2 kadını da defalarca kez bıçaklamıştı.

Elleri kanlı bir şekilde evden çıkan E.A., suç aleti olan bıçağı sokak ortasına atarak, bir süre daha yürümüş, Ardından telefonla 112'yi arayarak 2 kişiyi bıçakladığını söylemiş ve teslim olmuştu.

Ağır yaralanan 2 kadın Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralı kadın Fati Asan'ın, sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi. - BARTIN