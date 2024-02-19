Bartın'da ormanlık alanda hazine arayan 2 kişi jandarma tarafından suç üstü yakalandı - Son Dakika
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Bartın'da ormanlık alanda hazine arayan 2 kişi jandarma tarafından suç üstü yakalandı

Bartın\'da ormanlık alanda hazine arayan 2 kişi jandarma tarafından suç üstü yakalandı

Bartın Merkez Kocareis köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Şahıslarla birlikte kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

19.02.2024 17:28  Güncelleme: 17:29
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Bartın'da ormanlık alanda hazine arayan 2 kişi, karşılarından jandarmayı buldu. tarihi eser arayan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Merkez Kocareis köyünde ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda yürüttükleri çalışmada kayalık bir bölgede kaçak kazı yapan 2 kişiyi suç üstü yakaladı. Hazine hayali ile kazı yapan şahıslar ise bir anda karşılarında jandarma ekiplerini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Şahıslarla birlikte 1 adet elektronik metal el detektörü, kazıda kullanılan kazma, kürek, çekiç, tokmak ve levye gibi malzemeler de ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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