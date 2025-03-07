Bartın\'da Kaçak Telefon ve Eşya Operasyonu

Bartın'da KOM ekiplerince yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ile kaçak eşyalar ele geçirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları neticesinde yapılan bir aramada; 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 8 adet gümrük kaçağı şarj başlığı, 6 adet gümrük kaçağı kablosuz şarj, 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. - BARTIN