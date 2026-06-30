Bartın'da Kaplumbağa Şaşkınlığı - Son Dakika
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Bartın'da Kaplumbağa Şaşkınlığı

Bartın\'da Kaplumbağa Şaşkınlığı
30.06.2026 12:01
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Bartın'da tavan arasından gelen sesin kaynağı fare değil, ters dönmüş kaplumbağa yavrusu çıktı.

Bartın'da 4 katlı bir binan en üst katında yaşayan Sadık Kocabaş ve ailesi, gelen patırtı sesi üzerine koştukları salonda gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Asma tavan arasında günlerdir gelen tıkırtıya farenin yol açtığını düşünen aile, salondaki sehpanın üzerinde ters dönmüş halde duran kaplumbağa yavrusu buldu.

Bartın Tuna Mahallesi Türbe sokakta bulunan 4 katlı evin en üst dairesinde oturan Sadık Kocabaş ve ailesi, yaklaşık bir haftadır asma tavan arasından gelen tıkırtı nedeniyle huzursuz oldu. Fare olduğunu düşünen aile bir süre fareyi, tavan arasından çıkarmaya çalıştı. Başarısız olan aile sesin kesilmesi üzerine ise bu çabasından vazgeçti. Dün salondan "pat' diye gelen düşme sesi üzerine salona koşan aile, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Asma tavanın kenarında küçük bir parçanın kırıldığını gören aile, korkarak yaklaştığı sehpanın üzerinde ise fare yerine ise ters dönmüş halde bir kaplumbağa yavrusu gördü.

Aile ters dönmüş haldeki yavru kaplumbağa yavrusunu, düzelterek bir kaba koydu. Çıkardığı ses nedeniyle günlerdir kendilerini uğraştıran yavru hayvanı bıraktıkları yiyecekleri yemediğini görünce kaplumbağayı doğal ortamına bırakmaya karar verdi. 9 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Ömer Alp tarafından yavru kaplumbağa binanın bahçesinde çıkarılarak, doğal ortama salındı.

Yavaş hareketlerle bitkilerin bulunduğu bölgeye doğru hareket eden yavru hayvan bir süre sonra gözden kayboldu. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da Kaplumbağa Şaşkınlığı - Son Dakika

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