Bartın'da Kar Ve Buzlanma Nedeniyle Yolda Kalan Sürücülere Polis Ve Jandarma Yardım Etti - Son Dakika
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Bartın'da Kar Ve Buzlanma Nedeniyle Yolda Kalan Sürücülere Polis Ve Jandarma Yardım Etti

Bartın\'da Kar Ve Buzlanma Nedeniyle Yolda Kalan Sürücülere Polis Ve Jandarma Yardım Etti

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına polis ve jandarma ekipleri yetişti. Ekipler, sıkışan zinciri çıkarmakta zorlanan minibüs sürücüsüne yardım ederek güvenli bir şekilde yol kenarına çekilmesini sağladı.

20.02.2025 12:02  Güncelleme: 12:13
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Bartın'da yağan kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına polis ve jandarma ekipleri yetişiyor. Ekipler, zinciri sıkışan bir aracın altına yatarak, zinciri çıkarmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'da etkili olan kar yağışının ardından polis, jandarma, karayolları ekipleri alarma geçti. Ekipler sorumluluk bölgelerinde yolda kalan araçların yardımına yetişiyor. Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Makaracı ve İnpiri köylerinden yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsü, yoldaki kar nedeniyle aracına zincir taktı. Karlı bölgeyi geçtikten sonra zinciri çıkarmak isteyen minibüs şoförü, diğer sürücü ve yolcuların yardımıyla yaklaşık 45 dakika zinciri çıkarmak için uğraştı. Tüm çabalarına rağmen sıkışan zinciri çıkaramayan sürücünün yardımına, bölgede devriye gezen jandarma ve polis ekipleri yetişti.

Montunu karın üzerine seren jandarma ekipleri, güvenli bir şekilde yol kenarına çekilen minibüsün altına yatarak, sıkışan zinciri çıkartmaya çalıştı. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yaklaşık 10 dakika uğraşan jandarma zinciri tekerden çıkarmayı başardı. Sürücü ve yolcuların teşekkür ettiği jandarma ise "Görevimiz, her daim hazır bekliyoruz. Tamamen vatandaşımızın yanındayız" diye konuştu.

Öte yandan bölgede devam eden kar yağışı nedeniyle karayolları, il özel idaresi, Amasra Belediyesi karla mücadele ekipleri de sürekli devriye atarak, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Kar Ve Buzlanma Nedeniyle Yolda Kalan Sürücülere Polis Ve Jandarma Yardım Etti - Son Dakika

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