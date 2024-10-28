Bartın'da Maden Ocağı Göçüğü: 4 Kişi Tutuklandı

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Bartın'da bir madencinin öldüğü maden ocağındaki göçük olayı ile ilgili başlatılan soruşturmada maden ocağı işletmeler müdür ve iş güvenliği müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Hattat Enerji ve Maden A.Ş.'ye ait maden ocağında 26 Ekim Cumartesi günü meydana gelen göçükte Ferdi Tayyar isimli işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İşletmeler Müdürü A.K., İş Güvenliği Müdürü S.Y., daimi nezaretçi Maden Mühendisi H.I. ve vardiya sorumlusu Maden Mühendisi N.M.Ö., serbest bırakılmıştı. İtiraz üzerine bu 4 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BARTIN