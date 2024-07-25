Bartın'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bartın'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Bartın'ın Karaköy Mahallesi'nde hızla seyir eden bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, 3 kişi yaralandı. Kazayı fark eden çevredeki insanlar yaralılara yardım etti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu iddia edildi.

25.07.2024 15:08
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Bartın(İHA) Bartın'da hızla seyir eden bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada, 3 kişi yaralandı.

Bartın'ın Karaköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen biri kadın 2 kişi, kendilerine göre yolun sağ tarafında bakarak, gelen bir aracın gelmediğini görünce yolun karşısına doğru hareket etti. Bu esnada hızla gelen bir motosikletin sürücüsü ise bir anda yayaları görünce panikleyerek manevra yapmak istedi. Manevra ile devrilen motosiklet, yayaların üzerine doğru sürüklendi. Motosikletin yayalara çarparak devirdiği kazada, motosikletten düşerek, yayalara doğru sürüklenen sürücü kısa sürede toparlanarak, yaralıların yardım etmeye çalıştı. Motosikletin çarptığı diğer yaya da hemen doğrulurken, yerde yatan yaralıya müdahale etmeye çalıştı.

Kazayı fark eden çevredeki insanlarda yaralıların yardımına koştu. Kazada yaralanan 2'si hafif toplam 3 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hafif yaralanan sürücü ve erkek yayanın, hastanede yapılan kontrol ve tetkiklerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydettiği kazada ismi öğrenilemeyen sürücünün ehliyetsiz olduğu ileri sürüldü. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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