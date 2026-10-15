Bartın'da öğlen başlayan sağanakta çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Bartın'da öğlen başlayan sağanakta çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı

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Bartın\'da öğlen başlayan sağanakta çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı
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Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Bartın'da öğlen başlayan sağanak, yollarda su birikintileri oluşturup ırmak seviyelerini yükseltti. Yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman düştü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı; yağışın devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojinin sarı kodla uyarı yapılan Bartın'da sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarı yapılan Bartın'da sağanak yağış öğlen saatlerinde başladı. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, ırmak seviyeleri yükseldi. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağış nedeniyle zaman zaman sürücülerin görüş mesafesi düştü. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken çok sayıda ev ve iş yerine ise su bastı.

Kentte yaklaşık 10 dakikadır etkili olan yağışın devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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