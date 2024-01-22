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Bartın'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Genç Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu - Son Dakika
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Bartın'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Genç Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Bartın'ın Çakraz-Avara köyü mevkisinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araç taklalar atarak ters dönerken, içerisinde bulunan 2 genç ise burnu bile kanamadan araçtan çıkmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen gençler, hastaneye götürüldü. Kazadan sonra araç, çekici yardımıyla uçurumdan çıkarıldı.

Bartın\'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Genç Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu
22.01.2024 - 12:39,
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Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 genç ise burnu bile kanamadan kurtuldu

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Çakraz-Avara köyü mevkisinde seyir halinde bulunan E.T. idaresindeki 74 BR 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak ters dönen araç hurdaya çıkarken, araçta bulunan E.T(22) ve M.S.(14) ise burnu bile kanamadan araçtan çıkmayı başardı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gençler, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kazadan sonra araç, yuvarlandığı uçurumdan çekici yardımıyla çıkarıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Bartın, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Genç Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Genç Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu - Son Dakika
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