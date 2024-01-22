Bartın\'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Genç Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 genç ise burnu bile kanamadan kurtuldu

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Çakraz-Avara köyü mevkisinde seyir halinde bulunan E.T. idaresindeki 74 BR 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak ters dönen araç hurdaya çıkarken, araçta bulunan E.T(22) ve M.S.(14) ise burnu bile kanamadan araçtan çıkmayı başardı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gençler, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kazadan sonra araç, yuvarlandığı uçurumdan çekici yardımıyla çıkarıldı. - BARTIN