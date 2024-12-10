Bartın\'da Ruhsatsız Av Tüfeği Yakalandı

Bartın'da şok uygulama: Ruhsatsız av tüfeği yakalandı
BARTIN - Bartın'da polis ekipleri, yaptığı şok uygulamada durdurdukları bir aracı içerisinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus Ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda şok uygulama yaptı. Şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptığı aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Av tüfeğine el koyan ekipler, araç sürücüsü Y.Ç. hakkında ise işlem başlattı.
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