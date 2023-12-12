Bartın'da polis yaptığı operasyonda 50 karton sahte bandrollü 50 karton, boş makaron ele geçirdi
Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahalle Piryamcılar Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği operasyonda M.K isimli şahsı gözaltına aldı. Ekipler, şahsın üzerinde ise 50 karton, sahte bandrolü boş makaron sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahsa, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldı. - BARTIN
Son Dakika › 3. Sayfa › Bartın'da sahte bandrollü makaron operasyonu - Son Dakika