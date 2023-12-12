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Bartın'da sahte bandrollü makaron operasyonu - Son Dakika
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Bartın'da sahte bandrollü makaron operasyonu

Bartın Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Orta Mahalle'de gerçekleştirdiği operasyonda M.K isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın üzerinde 50 karton sahte bandrollü boş makaron sigara ele geçirildi.

Bartın\'da sahte bandrollü makaron operasyonu
12.12.2023 - 16:52,
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Bartın'da polis yaptığı operasyonda 50 karton sahte bandrollü 50 karton, boş makaron ele geçirdi

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahalle Piryamcılar Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği operasyonda M.K isimli şahsı gözaltına aldı. Ekipler, şahsın üzerinde ise 50 karton, sahte bandrolü boş makaron sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahsa, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Suç, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da sahte bandrollü makaron operasyonu - Son Dakika


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