Bartın\'da sokak hayvanları için özel araç hizmete alındı

Bartın'da bir araç sokak hayvanlarının naklinde kullanılabilecek şekilde dönüştürülerek, hizmete alındı
Bartın Belediyesi araç filosunda bulunan bir araç, sokak hayvanları için dönüştürüldü. Arka kısmına kabin eklenen araç, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Aracın sokak hayvanlarını nakil işlerinde kullanılacağını belirten Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla araç filomuzda bulunan tek kabin açık kasa kamyoneti sokak hayvanları hizmet aracına dönüştürdük. Özel bölme oluşturduğumuz araç sokak hayvanlarının nakil işlemlerinde kullanılacak. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - BARTIN
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