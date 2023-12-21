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Bartın'da sokak hayvanları için özel araç hizmete alındı - Son Dakika
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Bartın'da sokak hayvanları için özel araç hizmete alındı

Bartın Belediyesi, araç filosunda bulunan bir aracı sokak hayvanları için dönüştürerek hizmete aldı. Arka kısmına kabin eklenen araç, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne tahsis edildi ve sokak hayvanlarının nakil işlerinde kullanılacak.

Bartın\'da sokak hayvanları için özel araç hizmete alındı
21.12.2023 - 10:17,
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Bartın'da bir araç sokak hayvanlarının naklinde kullanılabilecek şekilde dönüştürülerek, hizmete alındı

Bartın Belediyesi araç filosunda bulunan bir araç, sokak hayvanları için dönüştürüldü. Arka kısmına kabin eklenen araç, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Aracın sokak hayvanlarını nakil işlerinde kullanılacağını belirten Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla araç filomuzda bulunan tek kabin açık kasa kamyoneti sokak hayvanları hizmet aracına dönüştürdük. Özel bölme oluşturduğumuz araç sokak hayvanlarının nakil işlemlerinde kullanılacak. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da sokak hayvanları için özel araç hizmete alındı - Son Dakika


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