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Bartın'da tekstil fabrikasında işçi koli düşmesi sonucu yaralandı - Son Dakika
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Bartın'da tekstil fabrikasında işçi koli düşmesi sonucu yaralandı

Bartın'ın Yanaz köyündeki bir tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, tıra yükleme yaparken üzerine düşen koli nedeniyle yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın\'da tekstil fabrikasında işçi koli düşmesi sonucu yaralandı
21.12.2023 - 10:09,
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Bartın'da tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, tıra yükleme yaptığı esnada üzerine düşen koli nedeniyle yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Yanaz köyündeki bir tekstil fabrikasında çalışan F.G., isimli şahıs, tıra yükleme yaparken üzerine koli düştü. Omzundan yaralanan şahıs, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Hafif bir şekilde yaralanan F.G., tedavisinin ardından taburcu edilirken, jandarma ekiplerinin Cumhuriyet savcılığına bilgi vermesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da tekstil fabrikasında işçi koli düşmesi sonucu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da tekstil fabrikasında işçi koli düşmesi sonucu yaralandı - Son Dakika
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