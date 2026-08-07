Bartın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Bartın'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

edinilen bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak-bulundurmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonda, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Toplamda 4 şüpheli hakkında arama ve yakalama çalışmaları devam eden operasyonda, 94,91 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 6,53 gram Sentetik Kannabinoid (A/M) bonzai hammaddesi, 6 adet extacy maddesi, 3,44 gram Metamfetamin maddesi, 66,77 gram Sentetik kannabinoid likit şişesi içerisinde sıvı bonzai maddesi, 49,14 gram plastik şişe içerisinde aseton, 3 adet Uyuşturucu madde kullanma aparatı (payp), 1 adet elektronik sigara içerisinde sıvı bonzai maddesi, 2 adet Ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 36 adet kartuş ele geçirildi.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.