Bartın'daki feci kazadaki yaralı sayısı 27 olarak açıklandı
BARTIN - Bartın'da iki servis aracının çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, kazadaki yaralı sayısı 27 olarak açıklandı.
Bartın Kurtköy mevkisinde peş peşe Organize Sanayi Bölgesine seyir halinde olan Necmi Gökalp yönetimindeki 74 M 0203 plakalı minibüsle, Erol Arslan yönetimindeki 74 M 0469 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç da savrularak devrildi. Feci kazada servis sürücü Necmi Gökalp olay yerinde hayatını kaybederken, 13 yaralı da ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı. Toplam 14 yaralının da yoldan geçen araçlarla hastanelere gönderildiği öğrenilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralı sayısının 27 olduğunu açıkladı.
Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın Kurtköy köyü mevkiinde işçi servislerinin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı haberini üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden hemşehrimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da olay yerine giderek, inceleme yaptı. Olay yerinde yaralı kurtarma çalışmalarını takip eden Başkan Fırıncıoğlu yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kurtköy mevkiinde 2 servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir vatandaşımız hayatını kaybederken birçok vatandaşımız da yaralandı. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolun ise minibüslerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.
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