Bartın-Karabük kara yolu Yenihan'da minibüsle tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 11 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın-Karabük kara yolu Yenihan'da minibüsle tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 11 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın-Karabük kara yolunun Yenihan mevkisinde Karabük'ten hareket eden yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bartın- Karabük kara yolunda yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karabük'ten hareket eden Hakkı Özdemir (56) idaresindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan yolcular yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 11 kişi ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaKarabükBartınGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
17:53
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 18:25:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Bartın-Karabük kara yolu Yenihan'da minibüsle tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei