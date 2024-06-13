Bartın Kozcağız Yolunda Çöp Kamyonu Devrildi

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Bartın Kozcağız yolunda meydana gelen feci kazada devrilen çöp kamyonun sürücüsü G.G., kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralanan otobüs sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Kozcağız istikametine seyir eden G.G.(44), idaresindeki 67 AU 885 plakalı çöp kamyonu, Budakdüzü yol ayrımı mevkiinde İ.B. (23) idaresindeki 74 AF 995 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kamyon devrilirken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazayı görenlerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, çöp kamyonu sürücüsü kazadan yara bile almadan kurtuldu.

Kazanın ardından ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - BARTIN