Başakşehir'de akran zorbalığı kamerada: Onlarca çocuk başka bir çocuğu sopalarla dövdü

İSTANBUL - Başakşehir'de onlarca çocuğun başka bir çocuğu tekme, tokat ve sopayla dövdüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Başakşehir Olimpiyat Stadı Parkında dün öğle saatlerinde onlarca çocuk bir başka çocuğa saldırdı. Çocukların eline aldığı sopalarla başka bir çocuğa saldırdığı anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde bir çocuğu ortasına alan diğer çocukların acımasızca saldırdığı görüldü.