Başakşehir'de alkol yasağı sonrası silahlı saldırı

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Başakşehir'de yasak saatinden sonra kendisine alkol vermeyen tekelciye silah çekti, o anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de dün akşam saatlerinde alkol satış yasağının başladığı saatten sonra gelerek alkol almak isteyen bir kişi iddiaya göre kendisine alkol satmayan işletmeciye silah çekti. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırgan, işletme içerisindeki kişiler tarafından sakinleştirilerek dışarıya çıkartıldı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre alkol satışının yasak olduğu saat 22.00'den sonra işletmeye gelerek alkol satın almak isteyen bir kişi, işletme sahibinin kendisine satış yapamayacağını belirtmesi üzerine belindeki silahını çekerek işletmeciyi tehdit etti. Silahı gören işletmeci kendisini korumaya çalışırken, işyerinde bulunan diğer vatandaşlar saldırganı sakinleştirerek dışarıya çıkarttı. Yaşananlar işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.