Başakşehir\'de Aranan Şüpheli Polis Ekiplerine Saldırdı

Başakşehir'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve GBT sorgusu yaparak "yaralama" ve "tehdit" suçlarından arandığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri için polis merkezine getirilen şüphelinin, polis ekiplerine saldırarak kaçmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Durdurulan E.A. isimli şahsın "yaralama" ve "tehdit" suçlarından arandığı tespit edilince ekipler, gözaltına alarak emniyete getirdi. Şüpheli şahıs gerekli işlemler için polis merkezine getirildiğinde, polis merkezinde bulunan görevlilere hakaret ve sinkaflı kelimeler kullanarak önce masaya tekme attı ardından polislere saldırıp kaçmaya çalıştı. Şüpheli ekiplerce tekrar yakalanırken arbede esnasında 1 görevli memur yaralandı. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında; hırsızlık, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza infaz Kurumu'na teslim edildi. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL