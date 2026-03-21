Başakşehir'de Facia Kıl Payı Önlendi

Başakşehir'de yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, sürücüsünün soğukkanlı müdahalesi sayesinde yaşanabilecek bir faciadan kıl payı kurtuldu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kayaşehir-Arnavutköy yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, yağışın etkisiyle bir anda kayarak savrulmaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybetme noktasına gelen sürücü, yaptığı kontrollü manevralarla aracı toparlamayı başardı. Kontrolden çıkan araç takla atmaktan son anda kurtulurken, refüje çıkarak durabildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaşananlar aynı istikamette ilerleyen bir başka araç içi kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL