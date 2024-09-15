Başakşehir'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı, Can Kaybı Olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başakşehir'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı, Can Kaybı Olmadı

Başakşehir\'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı, Can Kaybı Olmadı

Başakşehir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hız yapan İETT otobüsü, park halindeki bir araca ve güvenlik kulübesine çarptı. Güvenlik görevlisinin devriye atması sebebiyle yaşanabilecek can kaybı önlendi. Kazada yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

15.09.2024 13:32  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iddiaya göre hızla gelen İETT otobüsü önce yol kenarında park halindeki otomobile, ardından ise özel bir sitenin güvenlik kulübesine çarptı. Kazadan saniyeler önce güvenlik görevlisinin devriye atmak için kulübeden ayrılması yaşanabilecek can kaybının önüne geçti.

Olay, sabah 8 saatlerinde Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 1'inci kısım Fırat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cadde üzerinde hızla seyreden 34 KT 9718 plakalı İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda fren yaptı. Ancak duramayan otobüs yolda kaymaya başladı. Savrulan İETT otobüsü orta refüjdeki tabelaya çarptıktan sonra ilk olarak park halinde bulunan İrem Odabaşı'na ait 48 AV 085 plakalı otomobile, ardından ise güvenlik kulübesine çarptı. Kazadan saniyeler önce, güvenlik görevlisinin devriye atmak için güvenlik kulübesinden ayrılmış olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve sitenin güvenli kulübesinde maddi hasar meydana geldi.

Otobüsün çarptığı otomobilin sahibi Avukat İrem Odabaşı, "Bu bölgede oturuyorum. Burada sürekli kaza oluyor. Yokuş aşağı olduğu için insanlar çok hızlı geliyorlar. Bugün de benim aracım tam buradaydı maalesef. Belediye otobüsü hızını alamayarak arabama çarptı ve güvenlik kulübesini yıktı. Burada güvenlik kulübesinde güvenlik olabilirdi. Ben de arabaya biniyor olabilirdim. Büyük bir kaza atlattık açıkçası. Çare istiyoruz buraya çok sık kaza oluyor. Sabah 8 sıralarında oldu. Ben ona uyandım geldim. Kazayı görmedim ama tahminim otobüsler çok süratli geliyor. Aşağıda durak var onun için fren yapmak istediğinde kaydı diye düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Hava Durumu, Başakşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, İETT, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı, Can Kaybı Olmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:09:51. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı, Can Kaybı Olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement