Başakşehir'de Kauçuk İmalathanesi Yangını

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İstanbul'da yanan kauçuk imalathanesinin çatısında mahsur kalan işçi o anları anlattı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de yanan kauçuk imalathanesinin çatısında mahsur kalan işçi o anları anlattı.

İstanbul'da Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki Çevre Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı kauçuk imalathanesinde saat 09.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, o sırada çatıya çıkan 3 işçi orada mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontorl altına aldı. Çatıda mahsur kalan 3 işçi ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. 3 işçiye ambulansta müdahale edildi. 2 işçi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

"Bizi çatıdan itfaiye ekipleri aldı"

Çatıda mahsur kalan işçi ise o anları anlattı. Süleyman Çankaya isimli işçi, "Biz en üst kattaydık yangını görünce çatıya çıktık. Kapıyı açtı ki duman üzerimize gelmedi yoksa başka türlü Allah göstermesin sıkıntı olabilirdi. Hiçbir şey yapamadık aşağı aşağıya inmeye çalıştık. Şalterleri indirdik ve daha sonra merdivene yöneldik. Duman gelince biz de çatıya kaçtık. Bizi çatıdan itfaiye ekipleri aldı. İçeride kimse yok şu an ben de iyiyim bir problem yok ambulansta biraz müdahale ettiler" dedi.

Özden İmran isimli işçi, "Biz bir ses duyduk. Hızlıca çıktık. Önce şalterler attı kapıya yönelmeye çalıştık ama yangın o kadar hızlı geldi ki dumanın gelmesi birkaç saniyeyi buldu. Arka kapıdan depoya yöneldik ve o şekilde dışarıya çıkabildik aşağıda da yanıcı maddeler olduğunu biliyoruz. Çok çabuk tutuştu biz o esnada içeride çalışıyorduk. Arkadaşlar bağırınca yangın çıktığını anladık. En üst katta 3 arkadaşımız mahsur kaldı onlar da Allah'tan çatıya çıkabilmişler itfaiye ekipleri arkadaşlarımız kurtardı 2 arkadaşımız tedbir amaçlı hastaneye götürüldü ustamız da oradaydı onun da sağlık durumu şu anda iyi. Can kaybımız yok geri kalan her şey bir şekilde hallolur" dedi.