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Başakşehir'de kontrolünden çıkan tır işyeri bahçesine düştü - Son Dakika
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Başakşehir'de kontrolünden çıkan tır işyeri bahçesine düştü

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tır bariyerleri aşarak işyerinin bahçesine düştü. Haftasonu yaşanan kazada işçilerin izinli olması faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Üsmen Acar, kazanın yaşandığı yerde işletmesi bulunduğunu ve daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.

Başakşehir\'de kontrolünden çıkan tır işyeri bahçesine düştü
24.01.2024 - 22:25,
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Başakşehir'de kontrolünden çıkan tır işyeri bahçesine düştü.. o anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tır bariyerleri aşarak işyerinin bahçesine düştü. Haftasonu yaşanan kazada işçilerin izinli olması faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Caddeden yokuş aşağı inen tır sürücüsü, Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanmak istedi. Cadde ortasında tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine manevralar yaparak savrulan tır yaklaşık 4 metrelik yükseklikten bir işyerinin bahçesine düştü. Olayın haftasonu yaşanması ve işçilerin izinli olması nedeniyle bir faciadan dönülürken kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

"Aynı yerde dördüncü kez aynı kaza yaşanıyor"

Kazanın yaşandığı yerde işletmesi bulunan Üsmen Acar, "Haftasonu olması nedeniyle biz burada değildik beni aradılar ben hemen koşarak geldim. Burada normalde işçiler çalışıyor hafta içi olsa onlarca işçi yararlanabilirdi. Daha öncede aynı şekilde burada kaza oldu biz artık çok tedirgin oluyoruz ve önlem alınmasını istiyoruz." İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Başakşehir, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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