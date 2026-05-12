Başakşehir\'de parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın 7 saattir devam ediyor: 1 itfaiye eri yaralandı bir kedi kurtarıldı

Başakşehir'de akşam saatlerinde parfüm imalatı tesisinde yangın çıktı. Yangın, tesisin yanındaki bir başka dükkana ve otoparka da sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesi sonunda yangın büyük oranda söndürülürken, mahsur kalan bir kedi kurtarıldı, ayağından yaralanan bir itfaiyeci ise hastaneye kaldırıldı. 7. saatin sonunda itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Yangın saat 22.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan Eskoop Sanayi Sitesi'nde parfüm imalatı yapan 2 katlı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik tesisatında başlayan yangın hızla büyüdü ve yanındaki bir başka iş yeri dahil olmak üzere alt katta bulunan otoparka da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Saatler süren patlamaların da yaşandığı yangına çevre ilçe belediyelerinden de su tankı desteği geldi. Yangında ölen olmazken müdahale eden bir itfaiye eri bacağının yanması ile olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangından bir kedi yine itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

"Yer sallandı deprem sandık"

Yangın anında orada olduğunu belirten ile ilgili konuşan vatandaş Fatih Kiper, "Arkadaşımızın dükkanında çalışıyorduk. Önce bir patlama sesi geldi. Yer sallandı. Deprem olarak düşündük. Ondan sonra dışarı çıkıp baktığımızda 'Yangın var' diyerek birileri kaçıyordu. Biz de direkt kendimizi dışarı attık. Tekrar gidip baktığımızda arkadaşımızın dükkanında yangın çıkmıştı. Oradan insanların çıkartıp geri dışarı çıktık. Duyduğumuza göre kolonya dükkanı yanmış. Yan dükkana sıçramış. Kendimizi zor kurtardık. İki üç patlama duyduk. Biz dışarı çıktığımızda otoparktan dumanlar çıkıyordu. Şu an durumla ilgili bilgim yok. Söndürmüşler diye biliyoruz" diye konuştu.

Yangında alevler ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası bastırıldı. Soğutma ve duman tahliyesi dahil 7 saat süren mücadele sonunda yangın büyük oranda söndürüldü. Yangının başladığı parfüm imalatı yapan iş yeri dahil olmak üzere yangının sirayet ettiği diğer dükkan ve otoparkta büyük çapta hasar meydana geldi. Yangında soğutma çalışmaları sabahın ilk saatlerinde devam ediyor. - İSTANBUL