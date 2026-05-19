Başakşehir\'de Tırda Yangın!

İstanbul Başakşehir'de tamirhanede bulunan bir tırda yangın çıktı.
Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi Dolapdere Sanayi Sitesi 6. Ada'da bulunan tamirhane olarak kullanılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı haldeki iş yerinin içerisinde bulunan park halindeki tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerine sıçramadan söndürüldü. Yangında, tır kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL
