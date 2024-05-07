Başakşehir'deki şantiyede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Başakşehir'deki şantiyede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Başakşehir'deki bir şantiye içerisinde işçilerin yatakhane olarak kullandığı iki katkı konteynırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında işçilerin mesai saati içerisinde olması, olası bir faciayı önledi.

07.05.2024 17:09
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Başakşehir'deki bir şantiye içerisinde işçilerin yatakhane olarak kullandığı iki katkı konteynırda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanının içerisinde, işçilerin konaklamak için kullandığı 2 katlı konteynırda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede gökyüzünü sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tüm çalışanların mesai saati içerisinde olması muhtemel bir faciayı önledi.

Yanan yatakhanelerini izlediler

İşlerinin başında olan işçiler, kaldıkları yerin yandığını camlara çıkarak izledi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın dron ile de görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'deki şantiyede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

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