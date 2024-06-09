Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 1 koyun telef oldu - Son Dakika
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Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 1 koyun telef oldu

Bilecik'in Oluklu köyünde başıboş bir şekilde gezen köpekler, bir vatandaşın 9 küçükbaş hayvanına saldırdı. Saldırı sonucunda 1 koyun telef oldu, 5 hayvan yaralandı ve 3 hayvan kayboldu. Köpeklerin ağıl kapısını da götürdüğü belirtildi. Vatandaş, başıboş köpeklerden ve sorumlularından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

09.06.2024 13:02
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Bilecik'in Oluklu köyünde başıboş bir şekilde gezen köpekler, bir vatandaşın 9 küçükbaş hayvanına saldırdı, 1 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, bu sabah erken saatlerde Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Oluklu köyünde başıboş bir şekilde gezen köpekler, hayvancılık ve çiftçilik yapan Osman Demir'in küçükbaş hayvanlarına saldırdı. Uyandıklarında yaralı hayvanlarını gören Demir, adeta şoka uğradı. Osman Demir, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 9 hayvanından 1'inin telef olduğunu, 5'inin yaralandığını ve kalan 3 hayvandan 1'inin hala kayıp olduğunu söyledi. Ayrıca, ağıl kapısının da köpekler tarafından götürdüğünü ifade eden Demir, cep telefonu kamerasıyla çektiği videolarda başıboş köpeklerden ve sorumlularından şikayetçi olacağını dile getirerek, "Başıboş köpekler 9 tane hayvanımı parçaladı. Bu olay olunca, 'köpekler devletin, bizim değil' diyorlar. Hayvanlarımı parçaladılar, ağılımın kapısını götürdüler. Hayvanların bir kısmı burada, diğerleri komşumun bahçesinde. Başıboş köpeklerden şikayetçiyim, hayvanseverlerden de şikayetçiyim. Bu işin içinde muhtarın köpeği de var. Başıboş köpeklerin hepsi köyde" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 1 koyun telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 1 koyun telef oldu - Son Dakika
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