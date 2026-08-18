Bağcılar\'da motosiklet kazası: Sürücü kamyonun altında can verdi

Bağcılar Basın Ekspres Yolu'nda hafriyat kamyonunun sağından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü Can Baldo kamyonun altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Baldo'nun cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Bağcılar ilçesi Basın Ekspres Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PLL 737 plakalı motosikleti kullanan 1998 doğumlu Can Baldo, seyir halindeki 34 CSA 443 plakalı hafriyat kamyonunun sağ tarafından geçmeye çalıştığı sırada kamyonun altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hafriyat kamyonunun altında sıkışan motosiklet sürücüsünün kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika çalıştı

Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından Can Baldo sıkıştığı yerden çıkarıldı. Baldo'nun cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaza yeri ve ekiplerin çalışması dron kamerasında

Kaza sonrasında basın ekspres yolunda oluşan trafik yoğunluğu ve itfaiye ekiplerinin hafriyat kamyonunun altında sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmaya çalıştığı anlar dron kamerası tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları ve oluşan trafik yoğunluğu görüldü.