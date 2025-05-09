Başına çuval geçirdiği eşeği sopayla acımasızca dövdü

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde hayvana eziyet anları kameraya yansıdı. Köyde yaşayan S.C. (80) başına çuval geçirdiği eşeğe eline aldığı sopayla dakikalarca durdu. Yaşlı adam, dengesini kaybederek yere yığılan eşeği sopayla dövmeye devam etti. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine gözaltına alınan S.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşlı adamın ifadesinde sinirlendiği için eşeği dövdüğünü söylediği öğrenildi.
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