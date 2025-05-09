Başına çuval geçirdiği eşeği sopayla acımasızca dövdü - Son Dakika
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Başına çuval geçirdiği eşeği sopayla acımasızca dövdü

Başına çuval geçirdiği eşeği sopayla acımasızca dövdü

Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşayan bir adamın, başına çuval geçirdiği eşeği dakikalarca dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Alacahan köyünde meydana geldi. Adam, dengesini kaybederek yere düşen hayvana sopayla vurmaya devam etti. İhbar üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan adam, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adamın sinirlendiği için eşeği dövdüğünü söylediği öğrenildi.

09.05.2025 11:37
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Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde hayvana eziyet anları kameraya yansıdı. Köyde yaşayan S.C. (80) başına çuval geçirdiği eşeğe eline aldığı sopayla dakikalarca durdu. Yaşlı adam, dengesini kaybederek yere yığılan eşeği sopayla dövmeye devam etti. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SİNİRLENDİĞİM İÇİN DÖVDÜM" DEDİ

İhbar üzerine gözaltına alınan S.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşlı adamın ifadesinde sinirlendiği için eşeği dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başına çuval geçirdiği eşeği sopayla acımasızca dövdü - Son Dakika

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