Başiskele'de Oto Galeriye Saldırı: 5 Tutuklama
Başiskele'de Oto Galeriye Saldırı: 5 Tutuklama

11.04.2026 19:49
Kocaeli'de bir oto galeriye bombalı saldırı sonrası 5 şüpheli tutuklandı. Olayda panik yaşandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir oto galeriye el bombası atılarak gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 9 Nisan tarihinde Damlar Mahallesi Koca Orman Caddesi'ndeki oto galeriye silahlı ve el bombalı saldırı düzenlendi. Şüpheliler önce iş yerine ateş açtı, ardından atılan el bombasının patlamasıyla çevrede büyük korku ve panik yaşandı. Patlamanın etkisiyle iş yerinde hasar oluşurken, başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kısa sürede tespit edildi.

5 kişi tutunlandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda İstanbul'un 3 farklı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başiskele, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Son Dakika

