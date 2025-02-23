Başkale\'de İki Ayrı Mahallede Yangın Çıktı

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Van'ın Başkale ilçesinde 2 ayrı mahallede çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Sallıdere Mahallesinde Bahattin A. ve Ömerdağı Mahallesinde ise Mehmet Nezir Y. 'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların hızla yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipleri, yangını kontrol altına alınarak söndürdü. Herhangi bir can yaralanma veya kaybının yaşanmadığı yangınlar, maddi hasara yol açtı. - VAN