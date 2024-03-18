Başkan adayı gençlerle halay çekerken, VIP makam minibüsü alev alev yandı
Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının makam aracı 5 dakikada küle döndü
Kent merkezinde nevruz kutlamalarına katılan başkan adayının makam aracı alev alev yandı
BURSA - Bursa'da gençleri ziyaret eden Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı'nın park halindeki makam minibüsü bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlar facianın eşiğinden dönerken, Subaşı, "Halaya katılayım dedim, 5 dakika sonra araç yandı" dedi.
Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'ndeki meydanda etkinlik yapan gençleri ziyaret eden Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı, makam aracından indi. Gençlerle bir araya gelen Subaşı, nevruz kutlamaları için halaya katıldı. Fakat kısa bir süre sonra geldiği VİP makam aracı alev almaya başladı. Programa katılan vatandaşlar yangına müdahale etmek istese de araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi. Canlarını zor kurtaran çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri facianın önüne geçti.
Yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, vatandaşların faciadan döndüğü araç yangını kameraya anbean yansıdı.
"Halay çekeyim dedim, 5 dakika sonra araç yandı
Soğutma çalışmalarının tamamlamasının ardından açıklama yapan başkan adayı Atilla Subaşı, "Buraya seçimler çalışmaları çerçevesinde her belediye başkanı gibi gençlerin etkinliğine geldik. Tam halaya katıldım, biz programdayken aracın alev aldığını fark ettik. 5 dakikada nasıl bu araç yanabilir" şeklinde konuştu.
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