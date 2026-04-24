Başkan Çerçioğlu: "118 milyon TL'lik köprü yatırımlarımız sürüyor"

24.04.2026 16:15  Güncelleme: 16:17
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen köprü yatırımlarında çalışmalar hız kesmeden devam ederken, toplam 118 milyon TL'lik yatırım kapsamında hayata geçirilen projelerle ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentteki ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Kuzey Çevre Yolu Projesi kapsamında Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde inşa edilen Kızılçay Köprüsü'nde çalışmaların yüzde 40 seviyesine ulaştığını ifade eden Çerçioğlu, köprünün 85 metre genişliğinde ve 22 metre uzunluğunda olacağını kaydetti. Köprüde her biri 20,50 metre uzunluğunda toplam 103 adet öngermeli kiriş kullanılacağı bildirildi. Egemenlik Bulvarı ile Doğu Aydın Bulvarı kesişiminde yer alan Tabakhane Deresi Köprüsü'nde ise çalışmaların da yüzde 35 seviyesinde olduğu aktan Çerçioğlu, 19 metre genişliğinde ve 16,5 metre uzunluğunda inşa edilecek köprüde her biri 15,50 metre olan 22 adet öngermeli kiriş kullanılacağı belirtti.

Başkan Çerçioğlu, "Kentimizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye, yaşam alanlarını birbirine daha hızlı ve güvenli şekilde bağlamaya devam ediyoruz. Aydınımız için çalışıyor, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak yatırımlarımızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Özgür Özel ile görüşür müsünüz“ sorusuna net yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı” Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”
Bahçeli ile sohbet eden Erdoğan’dan “yağmur“ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli ile sohbet eden Erdoğan'dan "yağmur" sorusuna dikkat çeken yanıt
Rekortmen milli güreşçi Rıza Kayaalp’e başkentte coşkulu karşılama Rekortmen milli güreşçi Rıza Kayaalp'e başkentte coşkulu karşılama
Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül’ü unutmadı Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül'ü unutmadı

15:49
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
15:37
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
14:12
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
14:01
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
