Başkan Çerçioğlu: "118 milyon TL\'lik köprü yatırımlarımız sürüyor"

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen köprü yatırımlarında çalışmalar hız kesmeden devam ederken, toplam 118 milyon TL'lik yatırım kapsamında hayata geçirilen projelerle ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentteki ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Kuzey Çevre Yolu Projesi kapsamında Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde inşa edilen Kızılçay Köprüsü'nde çalışmaların yüzde 40 seviyesine ulaştığını ifade eden Çerçioğlu, köprünün 85 metre genişliğinde ve 22 metre uzunluğunda olacağını kaydetti. Köprüde her biri 20,50 metre uzunluğunda toplam 103 adet öngermeli kiriş kullanılacağı bildirildi. Egemenlik Bulvarı ile Doğu Aydın Bulvarı kesişiminde yer alan Tabakhane Deresi Köprüsü'nde ise çalışmaların da yüzde 35 seviyesinde olduğu aktan Çerçioğlu, 19 metre genişliğinde ve 16,5 metre uzunluğunda inşa edilecek köprüde her biri 15,50 metre olan 22 adet öngermeli kiriş kullanılacağı belirtti.

Başkan Çerçioğlu, "Kentimizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye, yaşam alanlarını birbirine daha hızlı ve güvenli şekilde bağlamaya devam ediyoruz. Aydınımız için çalışıyor, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak yatırımlarımızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz" dedi. - AYDIN