Başkan Kılca: "Acınızı Paylaşıyoruz"

Başkan Kılca: "Biz de aynı acıyı yaşıyoruz, acınızı paylaşıyoruz"

KONYA - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, köpek saldırısında bir çocuğun hayatını kaybettiği mahalleye gelerek vatandaşlarla görüştü. Acıyı paylaştıklarını belirten Başkan Kılca, ilçe olarak büyük bir yüz ölçümüne sahip olduklarını belirterek, "Karatay'da en fazla köpek bu bölgede, çöpten dolayı en fazla köpeği de biz topladık, toplamaya devam ediyoruz" dedi.

Konya'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden çocukla ilgili Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca olayın yaşandığı mahalleye gelerek başsağlığı diledi, vatandaşlarla görüştü. Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatay ilçemizin yüz ölçümü 2 bin 800 kilometrekare, büyük bir yüz ölçümüne sahibiz, büyük alanlar, tarlalar ve özellikle ulaşım aksları üzerinde şu ana kadar 2 bin 500'e yakın hem köpek topladık hem barınağımızı yaptık. Toplamaya devam ediyoruz. Geçen hafta içerisinde bu bölgeye gelip sokaklarda çalıştık. Şunu da söyleyebilirim Karatay'da en fazla köpek bu bölgede, çöpten dolayı en fazla köpeği de biz topladık. Toplamaya devam ediyoruz. Yönetmelik çıkalı 2-2.5 ay olmuş kısa süre içerisinde de hepsini bitirmeyi hedefliyorduk, bitireceğiz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor ve biz gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda bile ekiplerimiz çalışıyor. 10 tane sıfır araç aldık bu iş için, 30 tane personelimiz var. Sürekli sahadalar, çalışıyorlar, inşallah kısa sürede bu işi bitireceğiz. Keşke bu olay yaşanmamış olsaydı. Burada herkesin çocuğu var. Biz de aynı acıyı yaşıyoruz, acınızı paylaşıyoruz. Şu an adli ve idari süreç başlamış durumda sorumlu biz dahil kimse hesap verecek. Ama şu an şu bilinsin ki tüm ekibimizle birlikte 6 aydır bu işin üzerindeyiz, çalışmalarımız devam ediyor ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.