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Başkent' te Sanayi sitesinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

ANKARA - Ankara'da bir sanayi sitesinde çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yenimahalle ilçesinde yer alan sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale devam ediyor