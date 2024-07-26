Başkentte bisiklet hırsızlığı kamerada
ANKARA - Başkentte binalara girerek bisiklet çalan şahıs, binanın güvenlik kamerasına takıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda hırsız, güpegündüz binalara girerek bina sakinlerinin bisikletlerini çaldı. Gökçek Mahallesi'nde bulunan Afra Kent Sitesi'nde bir binaya giren hırsızın görüntüleri anbean güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.
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