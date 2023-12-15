Başkentte bisikletli çocuğa köpek saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bisiklet süren bir çocuğa başıboş köpek saldırdı. köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Dinç isimli 9 yaşındaki çocuk bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kendini korumak için uğraşan çocuğu çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. Çocuğun sağ ayağında ısırıktan kaynaklı yaralanma olduğu öğrenildi.