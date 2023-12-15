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Başkentte bisikletli çocuğa köpek saldırdı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Başkentte bisikletli çocuğa köpek saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bisiklet süren 9 yaşındaki bir çocuğa başıboş köpek saldırdı. Çevredeki vatandaşlar çocuğu köpeğin saldırısından kurtardı. Çocuğun sağ ayağında yaralanma meydana geldi.

Başkentte bisikletli çocuğa köpek saldırdı, o anlar kameraya yansıdı
15.12.2023 - 22:15,
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Başkentte bisikletli çocuğa köpek saldırdı, o anlar kameraya yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bisiklet süren bir çocuğa başıboş köpek saldırdı. köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Dinç isimli 9 yaşındaki çocuk bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kendini korumak için uğraşan çocuğu çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. Çocuğun sağ ayağında ısırıktan kaynaklı yaralanma olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Polatlı, Ankara, Son Dakika

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