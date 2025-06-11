Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı

Geçtiğimiz günlerde İzmir Alaçatı'da bir plajda yaşandığı öne sürülen "başörtülü kadına ayrımcılık" iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Ancak olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler, iddiaların seyrini tamamen değiştirdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medyada hızla yayılan ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan ilk iddialarda, bir başörtülü kadının plaja alınmadığı öne sürülmüştü. Ancak plaj işletmesi tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri ve açıklamalar, olayın farklı bir boyutunu gözler önüne serdi.

İBRAMİN YILMAZ'I İÇERİ ALMADILAR

İşletmenin yayınladığı videolara göre başörtülü kadının değil 18 milyon takipçili sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın içeriye alınmadığı görüldü. Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, daha önce de bir kozmetik mağazasından kovulmuştu.