Baştan terörist benzetmesi yapmıştı, o şüpheliler yakalandı

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un terörist benzetmesi yaptığı, belediye otobüsüne ve durağa zarar veren şüpheli yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde 13 Şubat 2026 tarihinde park halinde bulunan Sivas Belediyesine ait otobüs ve durağa zarar verenlerin bulunmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Titizlikle yürütülen çalışma neticesinde olayın şüphelisi C.D geçtiğimiz gün yakalandı. Şüpheli hakkında kamu malına zarar vermek suçlamasıyla işlem başlatıldı. Daha önce kimliği belirli şüpheli hakkında terörist benzetmesi yapan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, kısa sürede şüpheliyi yakalayan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - SİVAS