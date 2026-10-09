Batan tekne görüntüsünde net sonuç yok, İlker Mızrap için deniz dibi taranacak

Bartın'da "Balıkları tuttum geliyorum" mesajı attıktan sonra bir daha haber alınamayan madenci İlker Mızrap'ı ar ma çalışmaları 3. gününde de devam ederken, ortaya çıkan tekne batma görüntülerinde yapılan kriminal incelemede net bir sonuç ortaya çıkmadığı ama görüntülerdeki bölge ve Mızrap'ın telefonundan alınan son sinyalin yerinin örtüştüğü belirlendi. Arama çalışmalarına deniz tabanını veya su sütununu ses dalgalarıyla tarayarak röntgenini çekebilen yeni nesil sahil güvenlik botu da katıldı.

Bartın'da 6 Nisan Salı günü akşamı mesai çıkışında kendisine ait tekne ile balık avına çıkan ve eşine "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı atan 43 yaşındaki madenci İlker Mızrap denizde kaybolmuş, aynı günün akşamında başlatılan arama çalışmalarında ise kendisinden ve teknesinden bir iz bulunamamıştı. Cep telefonundan en son Amasra ilçesindeki Tavşan Adası'nın kuzeybatısından sinyal alınmış, 2 gün sonra ise Tavşan Adası yakınlarında kayıp İlker Mızrap'ın olduğu ileri sürülen bir teknenin batma görüntüleri ortaya çıkmıştı. Mızrap'ın kaybolmasının ardından 1 helikopter, 4 bot, 2 dron ve sahil güvenlik, jandarma, polis ve AFAD ekiplerinden oluşan toplam 59 personel ile başlatılan arama çalışmaları devam devam ederken, ortaya çıkan görüntüler incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilmiş, baz istasyonundan alınan bölgeye yönelik sinyalde tam nokta tespiti yapılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan destek istenmişti. Teknenin battığı ana ilişkin olduğu ileri sürülen ve ortaya çıkan görüntülerde teknenin çok kısa sürede bir anda batması dikkat çekerken, görüntüleri izleyenler fiber teknenin birkaç saniye gibi kısa sürede batamayacağını belirterek, görüntü atlaması ve kamera açısı nedeniyle göz yanılgısı olduğunu savundu. İlker Mızrap'ın teknesinin içinin beyaz, dışının yani alt kısmının siyah renkte olduğunu belirtenler ise, görüntülerde yer alan teknenin Mızrap'a ait olmadığını iddia etti.

Kriminal incelemede yeterli netice çıkmadı

Ortaya çıkan görüntülerle ilgili kafalardaki soru işaretlerini gidermek amacıyla kriminal incelemeye gönderilen görüntülerden tatmin edici bir sonuç çıkmadı. Yapılan ilk tespitlerde görüntü atlaması olmadığı, ama görüntülerin pikselinin düşük olması ve batan teknenin çok uzakta olması sebebiyle göz yanılgısı ve teknenin Mızrap'a ait olup olmadığı gibi konularda net bir bilgi elde edilemediği öğrenildi.

Son sinyalin alındığı yer ve görüntülere yansıyan bölge örtüşüyor

Yürütülen siber çalışmalarda da İlker Mızrap'ın telefonundan alınan son sinyalin tam nokta tespitinin yapılamadığı ama alınan son sinyal ile görüntülerde yer alan batan teknenin bulunduğu bölgenin örtüştüğü kaydedildi. Ayrıca Amasra açıklarında son 3 günde batan ya da batma tehlikesi geçiren başka bir tekne bulunmadığı belirlendi. Görüntüleri izleyen Mızrap'ın ailesinin de batan teknenin Mızrap'ın teknesine benzediğini söylediği kaydedildi.

Yeni nesil sonar bot ile deniz altının röntgeni çekiliyor

Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Cihan Seymen ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Yusuf Bora ile birlikte kayıp Mızrap'ın ailesini ziyaret ederek, arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaymakam Erdoğan, "Arama çalışmalarımız devam ediyor. Hem açık denizde hem de kıyı kesimlerinde arama faaliyetlerimiz sürüyor. AFAD ve jandarmanın dronlarını aktif olarak aramalarda kullanıyoruz" dedi.

Kaymakam Erdoğan, arama çalışmalarına Sahin Güvenliğe ait yeni nesil arama botunun da katıldığını kaydetti. Erdoğan, su altı arama ve kurtarma operasyonlarında son teknoloji sonar cihazları ve su altı robotları (ROV) kullanabilen yeni nesil botun deniz tabanını veya su sütununu ses dalgalarıyla tarayarak görüş mesafesinin sıfır olduğu sularda dahi nesnelerin, enkazların veya kayıp kişilerin konumunu tespit edebildiğini ifade etti. Kaymakam Erdoğan, "Sahil Güvenliğin sismik arama botu, bahsi geçen bölgelerde denizin altını röntgen çekerek, yani fotoğrafını çekerek arama çalışmalarına devam ediyor" şeklinde konuştu.

Denizin dibi yeniden taranacak

İlker Mızrap'ın yakınları ise hem balıkçı teknelerinin hem de sahil güvenlik botlarının Tavşan Adası açıklarında trolle dip taraması yapmasını istedi. Trolle daha önce bakılan yerlere tekrar bakacaklarını belirten Kaymakam Erdoğan, "Trolle arama talebinizi yerine getireceğiz. Sahil güvenlik de, balıkçı tekneleri de dip taraması yapıyor. İnşallah bir iz bulalım da yeter ki, nereleri diyorsanız oralara tekrar bakalım" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Erdoğan, Mızrap'ın yakınlarının telefondan alınan son sinyalle ilgili nokta tespiti yapılıp yapılamadığı sorusuna, "Gömü tarafındaki baz istasyonundan alınan sinyal, üçgen şeklinde deniz üzerindeki bir alanı veriyor. İkinci ya da üçüncü baz istasyonları olmadığı için tam nokta olarak yer tespiti yapılamadı" cevabını verdi.

Rusya ve Ukrayna ile diplomatik iletişim kuruldu

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da, aileyi ziyaret etti. Milletvekili Aldatmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada kayıp İlker Mızrap'ın Rusya ve Ukrayna'da da aranması için diplomatik iletişim kurulduğunu belirterek, "Komşu ilkelerin kendi sınırları içerisinde de aranması için gerekli diplomatik iletişim kuruldu. Ukrayna ve Rusya'ya bilgi verildi. Onlar da kendi karasularında İlker Mızrap'ı ve teknesini arıyorlar. Petrol ve doğal gaz arama gemileri de İlker Mızrap'ı arıyor. Sahil Güvenliğe ait sonar botu da aramalara başladı" diye konuştu.