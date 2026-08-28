Batma Tehlikesi Geçiren Gemiden 13 Kişi Kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında, bir ticari geminin su alarak batma tehlikesi üzerine gemiyi terk etmek zorunda kalan 13 kişilik mürettebatın, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında bir ticari geminin su alarak batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine, olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-301, TCSG-96) ve 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-40) sevk edildi. Yapılan arama kurtarma faaliyeti sonucu, kapalı tip kurtarma filikası ile gemiyi terk eden 13 mürettebat sağlık durumları iyi bir şekilde Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak İnebolu Sahil Güvenlik İskelesi'ne teslim edildi" ifadelerine yer verdi.