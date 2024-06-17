Batman Barajı'nda mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Batman Barajı'nda kapak sularının açılmasıyla adacıkta mahsur kalan 2 vatandaş kendi imkanlarıyla güvenli alana çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü'nden geçen Batman Barajı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, barajdaki adacıkta bulunan 2 vatandaş, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suda mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, verilen ihbarla Batman İtfaiye Dalgıç Ekibi bir araç ve bir bot ile olay yerinde sevk edildi.

Ekipler, görev sonrasında su kenarında duran vatandaşları uyararak, tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. - DİYARBAKIR