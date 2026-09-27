Batman Çayı'na düşen 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bu sabah bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman Çayı'na düşen 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bu sabah bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Çayı\'na düşen 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bu sabah bulundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Çayı'na dün düşerek akıntıya kapılan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, bu sabah suya düştüğü yerin ilerisinde bulundu. Ekiplerin araması sonucu bulunan cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Batman Çayına düşerek akıntıya kapılan 14 yaşındaki Tuba Dursun'un cansız bedeni, bu sabah suya düştüğü yerin ilerisinde bulundu.

Olay, dün Batman merkeze yakın Batman Çayı yatağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su kenarında bulunan iki kız çocuğundan Tuba Dursun, dengesini kaybederek çaya düştü. Akıntıya kapılan çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Batman Belediyesi dalgıçları, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çay kenarında güvenlik önlemi alırken ekipler, gün boyu su altında ve yüzeyde arama çalışması yürüttü. Bu sabah devam eden aramalarda Tuba Dursun'un cansız bedenine, suya düştüğü yerin birkaç metre ilerisinde ulaşıldı. Cenaze, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiAcil Durum3. SayfaOtopsiBatmanGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Özgür Özel: Yeni Parti’yi birinci parti yapamazsam görevi bırakacağım Özgür Özel: Yeni Parti'yi birinci parti yapamazsam görevi bırakacağım
Kırıkkale’de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı Kırıkkale'de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı
Köftecinin kaldırım taşıyla öldürdüğü anlar kamerada Köftecinin kaldırım taşıyla öldürdüğü anlar kamerada
Greenwood, Osimhen’i solladı Aradaki fark dudak uçuklattı Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı
Pakistan’da polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 11 ölü, 30 yaralı Pakistan'da polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 11 ölü, 30 yaralı
12:42
Konserde beklenmedik kaza Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
12:27
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur’dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım
12:03
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
11:51
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:28
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 12:49:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Batman Çayı'na düşen 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bu sabah bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei