Batman Çayında mahsur kalan 23 kişi kurtarıldı

Batman Çayı'nda su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu adacıklarda mahsur kalan 23 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Çayı kenarında bulunan vatandaşlar, baraj sularının tahliye edilmesiyle su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu çay yatağındaki farklı adacıklarda mahsur kaldı. Geri dönemeyen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Botlarla çalışma başlatan ekipler, ilk olarak bir adacıkta mahsur kalan 20 kişilik grubu, ardından başka bir adacıkta bulunan 3 vatandaşı güvenli bölgeye tahliye etti. Zamanında yapılan müdahaleyle muhtemel bir facianın önüne geçilirken, kurtarılan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, özellikle yaz aylarında Batman Çayı ve çevresinde vakit geçiren vatandaşları ani su yükselmelerine karşı dikkatli olmaları ve güvenlik uyarılarına uymaları konusunda uyardı. - BATMAN