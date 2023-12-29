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Batman Çevre Yolunda Otomobil Su Kanalına Uçtu - Son Dakika
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Batman Çevre Yolunda Otomobil Su Kanalına Uçtu

Batman çevre yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu bildirerek sağlık ekiplerinin gelmesini sağladı. Yaralanan sürücü, Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman Çevre Yolunda Otomobil Su Kanalına Uçtu
29.12.2023 - 13:49,  Güncelleme: 13:51
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Batman çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu.

Kaza, Batman çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Araç sürücüsü ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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