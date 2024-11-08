Batman\'da Apartman Yangını

Batman'da bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken, ev kullanılamaz geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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