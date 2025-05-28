Batman\'da Apartman Yangını

Batman'da 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında saman balyaları yandı.

Merkez Seyitler Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin üst katlara sıçramasını önleyerek söndürdü. Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. - BATMAN