Batman'da Araç Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı
Batman'da Araç Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı

Batman\'da Araç Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı
22.02.2026 19:53
Gercüş'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç uçuruma düştü, 3 kişi ağır yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gürbüz köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gercüş, Batman, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

